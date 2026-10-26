Отдаёт нацизмом: В Армении разгорелся скандал из-за слов губернатора об «Иванах»

Посольство России в Армении сравнило высказывание губернатора Ширакской области Давида Арушаняна об «Иванах» с лексикой немецких нацистов. Поводом для реакции дипломатов стала публикация чиновника в личном блоге от 17 октября, которую дипмиссия прокомментировала в своём Telegram-канале.

«Несколько камер, несколько озабоченных лиц, несколько высокопарных фраз о «нашем Гюмри» — и вот очередной политический спектакль готов. Осталось только найти аудиторию. Но есть небольшая загвоздка: Гюмри — это вам не какой-нибудь «Нижний Табор», а его жители — не ваши «Иваны». P.S. Мы — народ гостеприимный, к гостям у нас отношение самое уважительное. Но не пытайтесь прыгнуть выше нашей головы — падать с такой высоты больно. Гастролёры, будьте осторожны», — говорится в сообщении Арушаняна.

Подобные выражения вызвали недоумение у представителей российского дипломатического ведомства. Там обратили внимание, что автор резких слов руководит областью, где расположена 102-я военная база РФ и несут службу пограничники. В посольстве выразили надежду, что губернатор не считает допустимыми публичные заявления, способные спровоцировать национальную неприязнь к россиянам.

«Не хотелось бы думать, что официальное лицо, возглавляющее регион, где несут службу 102-ая Российская военная база и российские пограничники, считает допустимым публичные высказывания, которые могут провоцировать национальную неприязнь по отношению к россиянам, что в корне противоречило бы духу многовековой дружбы между народами наших стран», — говорится в ответе посольства.

В российском посольстве обратили особое внимание на употребление слова «Иваны». Дипломаты заявили, что с недоумением восприняли эту формулировку, поскольку она, по их оценке, напоминает лексику, которую использовали немецкие нацисты в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Life.ru рассказывал, что МИД России выразил готовность обсудить будущее военной базы в Гюмри. Директор четвёртого департамента стран СНГ Михаил Калугин подчеркнул, что соответствующий диалог необходимо вести с учётом действующих межгосударственных соглашений. Он также обратил внимание на публикации армянских СМИ, в которых присутствие российских военнослужащих представляли как элемент оккупации, назвав такие материалы попыткой дискредитации.