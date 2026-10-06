МИД РФ заявил о готовности обсудить вопросы вокруг базы в Гюмри

Россия готова обсудить весь комплекс вопросов, связанных с военной базой в Гюмри, в рамках диалога с Арменией о будущем двусторонних отношений. Об этом заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что позиция Москвы по поводу российского военного присутствия в Армении ранее была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным. При этом возможное обсуждение, подчеркнул он, должно учитывать действующие договоры и соглашения, регулирующие пребывание российского контингента.

Калугин также отметил, что в рамках такого разговора могут быть затронуты публикации в части армянских СМИ, где российскую базу представляют как элемент «оккупации». Дипломат назвал подобные материалы попыткой дискредитировать присутствие российских военных.

«Надеемся, что авторы подобных сюжетов и статей отдают себе отчёт в том, что сколь-либо серьёзной альтернативы на самом деле нет», — заявил представитель МИД.

По его мнению, значительная часть населения Армении также выступает за сохранение российской базы. Калугин сослался на результаты социологических исследований и интерес граждан к дням открытых дверей на объекте.

Российская 102-я военная база дислоцируется в Гюмри. Вопросы её пребывания регулируются межгосударственными соглашениями между Москвой и Ереваном. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил обсуждение как сохранения, так и возможного вывода 102-й российской военной базы из Гюмри. При этом политик подчёркивал, что Ереван вопрос о прекращении присутствия базы не поднимал. По его словам, если Москва решит вывести военный объект, Армения препятствовать не станет, но при желании России сохранить базу готова обсуждать и этот вариант. В МИД РФ позже подтвердили, что Москва не получала от Еревана официальных запросов о выводе базы из Гюмри.