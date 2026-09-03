Пашинян заявил о готовности обсудить вывод российской военной базы из Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать как сохранение присутствия, так и возможный вывод 102-й российской военной базы из страны. При этом, по его словам, такой вопрос пока официально не поднимался.

«Вопрос находящейся в Армении 102-й российской базы ни разу за это время мы не поднимали», — сказал Пашинян журналистам.

Он отметил, что армянские власти не рассматривают присутствие базы как жизненную необходимость. При этом премьер подчеркнул, что если Россия примет решение вывести военный объект с территории страны, Ереван не станет этому препятствовать.

«Если Россия примет решение вывести военную базу из Армении, мы не будем сопротивляться, но если будет выражено желание остаться, то мы готовы и это обсудить», — заявил Пашинян.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос сохранения российской базы зависит от позиции армянской стороны. 102-я российская военная база размещена в городе Гюмри и является одним из ключевых элементов военного присутствия России в Закавказье.

Вопрос присутствия российской военной базы в Армении в последние месяцы неоднократно становился предметом заявлений армянского руководства. Ранее Life.ru писал, что Пашинян заявил об отсутствии планов по выводу 102-й российской базы из Гюмри, отметив, что Ереван не ставит такой вопрос на повестку.