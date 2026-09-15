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Регион
Опубликовано 14 сентября, 23:01

МИД РФ: Москва не получала от Еревана запросов о выводе базы из Гюмри

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армения не обращалась к России с предложением прекратить работу российской военной базы в Гюмри. Москва по-прежнему считает её частью системы безопасности, заявил газете «Известия» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что официальных запросов от Еревана по этому вопросу российская сторона не получала.

В Москве исходят из сохранения нынешнего статуса объекта. По оценке российского МИД, присутствие военных в Гюмри имеет значение не только для двусторонних отношений, но и для региональной системы безопасности.

Захарова фразой из «Собачьего сердца» призвала Пашиняна определиться с базой РФ
Захарова фразой из «Собачьего сердца» призвала Пашиняна определиться с базой РФ

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсуждать дальнейшую судьбу 102-й российской базы. Он подчёркивал, что Ереван сам не ставил вопрос о её выводе, но не намерен препятствовать России, если Москва примет такое решение. Одновременно армянский премьер допускал переговоры о сохранении российского военного присутствия. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что будущее базы зависит в том числе от позиции армянской стороны.

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Антон Голыбин
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