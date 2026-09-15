МИД РФ: Москва не получала от Еревана запросов о выводе базы из Гюмри

Армения не обращалась к России с предложением прекратить работу российской военной базы в Гюмри. Москва по-прежнему считает её частью системы безопасности, заявил газете «Известия» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат подчеркнул, что официальных запросов от Еревана по этому вопросу российская сторона не получала.

В Москве исходят из сохранения нынешнего статуса объекта. По оценке российского МИД, присутствие военных в Гюмри имеет значение не только для двусторонних отношений, но и для региональной системы безопасности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности обсуждать дальнейшую судьбу 102-й российской базы. Он подчёркивал, что Ереван сам не ставил вопрос о её выводе, но не намерен препятствовать России, если Москва примет такое решение. Одновременно армянский премьер допускал переговоры о сохранении российского военного присутствия. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что будущее базы зависит в том числе от позиции армянской стороны.