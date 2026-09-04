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Опубликовано 4 сентября, 14:04

Захарова фразой из «Собачьего сердца» призвала Пашиняна определиться с базой РФ

Обложка © пресс-служба МИД РФ

Обложка © пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в присущей ей ироничной форме отреагировала на метания Еревана в вопросе присутствия на армянской территории российской военной базы. Она заметила, что премьер-министр страны Никол Пашинян даёт уклончивые ответы, то говоря о необходимости сохранить существующее положение дел, то намекая на вывод военных.

«Вы мужчина или женщина» (Булгаков, «Собачье сердце»)», написала Захарова в телеграм-канале.

«Пашинян предал и продал народ»: В ГД заявили, что вывод российской базы погубит Армению
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Напомним, в Армении допустили вывод 102-й российской военной базы. Премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван готов обсуждать как сохранение присутствия, так и возможный вывод. Он отметил, что армянские власти не рассматривают присутствие базы как жизненную необходимость. При этом премьер подчеркнул, что если Россия примет решение вывести военный объект с территории страны, Ереван не станет этому препятствовать. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос сохранения российской базы зависит от позиции армянской стороны. 102-я российская военная база размещена в городе Гюмри и является одним из ключевых элементов военного присутствия России в Закавказье.

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Татьяна Миссуми
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