Вывод 102-й российской военной базы из Армении ослабит Ереван, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В беседе с NEWS.ru он предупредил, что республика рискует столкнуться с повторением трагических событий прошлого.

Водолацкий считает, что нынешний курс Еревана направлен на уничтожение суверенитета, а соответствующую «дорожную карту» армянский премьер Никол Пашинян подписал вместе с англосаксами во Франции, будучи в гостях у президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Он предал и продал свой народ. Если военная база России будет выведена, то последуют процессы, которые когда-то происходили на территории республики, тот же геноцид армян», — заявил депутат.

Он напомнил, что именно Россия в своё время спасла Армению от подобного сценария. По его мнению, Западу республика в нынешнем состоянии не нужна, и с ней происходит то же, что с другими странами, утратившими суверенитет.

Водолацкий подчеркнул, что текущий курс ведёт Ереван к глубокой пропасти. При этом большинство армянского народа, по его словам, настроено на дружеские отношения с Россией и не сможет долго жить в подобном кошмаре.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО заявил, что беспрепятственный доступ европейских товаров на армянский рынок может создать для Еревана серьёзные трудности. По его словам, Евросоюз фактически склоняет республику к выходу из Евразийского экономического союза.