«Никогда и в мысли не было»: Пашинян развеял слухи о визах для россиян

Власти Армении не планируют вводить визовый режим для граждан России. Ереван, напротив, заинтересован в сохранении туристического потока из РФ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.

«У нас нет намерений делать такое и никогда их и не было. У нас и в мысли такого не было, наоборот, мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов», — сказал он.

Туристы из России сейчас активно участвуют в продвижении Армении как привлекательного направления для отдыха. Глава правительства также отметил доброжелательное отношение армянской общественности к российским гостям. Как заявил премьер, россияне чувствуют себя в стране комфортно, а армянская сторона рада их приезду.

Ранее сообщалось, что возможное введение визового режима между Арменией и Россией затронуло бы не только отношения двух стран, но и граждан самой республики. В России проживает большое число людей, имеющих родственников в Армении. Поэтому изменение правил въезда может осложнить связи между семьями.