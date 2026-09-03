«Никогда и в мысли не было»: Пашинян развеял слухи о визах для россиян
Пашинян заявил, что Армения не будет вводить визы для россиян
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Власти Армении не планируют вводить визовый режим для граждан России. Ереван, напротив, заинтересован в сохранении туристического потока из РФ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге.
«У нас нет намерений делать такое и никогда их и не было. У нас и в мысли такого не было, наоборот, мы с большим удовольствием принимаем приезжающих из России туристов», — сказал он.
Туристы из России сейчас активно участвуют в продвижении Армении как привлекательного направления для отдыха. Глава правительства также отметил доброжелательное отношение армянской общественности к российским гостям. Как заявил премьер, россияне чувствуют себя в стране комфортно, а армянская сторона рада их приезду.
Ранее сообщалось, что возможное введение визового режима между Арменией и Россией затронуло бы не только отношения двух стран, но и граждан самой республики. В России проживает большое число людей, имеющих родственников в Армении. Поэтому изменение правил въезда может осложнить связи между семьями.
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