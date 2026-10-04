Армения может превратиться в «новую Украину» из-за смены политического курса. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

По его словам, нынешнее руководство республики выбрало другой вектор развития, который, как считает Медведев, не приведёт ни к чему хорошему.

«Самое страшное, что может случиться с Арменией, — её превращение в новую Украину», — утверждает Медведев.

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с движением в Евросоюз и сначала оценить, сможет ли республика сохранить рынки сбыта своей продукции. В качестве примера он отдельно упомянул Францию. По его словам, прежде чем менять интеграционный курс, Еревану следует понять, будет ли европейский рынок готов покупать армянский коньяк и другие товары в необходимых объёмах.