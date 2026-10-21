Ереван усомнился в возможности заморозки членства в ЕАЭС и взял время на ответ

Ереван пока не готов объявить свою позицию по возможной приостановке участия в Евразийском экономическом союзе. Власти Армении изучают доклад четырёх стран ЕАЭС и намерены ответить после анализа документа. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

Министр обратил внимание, что документ был опубликован менее суток назад и содержит большой объём информации. Поэтому армянская сторона пока разбирается в представленных оценках и предложениях.

При этом Мирзоян выразил сомнение в существовании правового механизма, который позволил бы другим участникам ЕАЭС исключить государство из объединения или заморозить его членство. Однако он пообещал изучить этот вопрос и представить официальный ответ.

Поводом для обсуждения стал доклад, подготовленный Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. В нём рассматриваются возможные последствия сближения Армении с Евросоюзом и риски, связанные с одновременным выполнением обязательств перед двумя экономическими объединениями.

Авторы документа допускают временную приостановку действия договора о ЕАЭС в отношении республики. При этом они признают, что сам договор не предусматривает прямого механизма для такого решения, и ссылаются на нормы международного права.

Мирзоян подчеркнул, что для Армении по-прежнему имеют значение экономические связи с Россией и другими партнёрами, торговля и благосостояние населения. Однако главным приоритетом он назвал независимость государства.

«Но сверхважным является суверенитет и независимость», — заявил министр, объясняя, чем Ереван будет руководствоваться при подготовке ответа.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Москва неоднократно предупреждала, что полноценное участие в таможенных системах ЕС и ЕАЭС одновременно невозможно. При этом решение о приостановке членства Армении пока не принято.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что одновременное членство республики в Евросоюзе и ЕАЭС невозможно. При этом в августе он заявил о намерении продолжать сотрудничество с евразийскими партнёрами до момента окончательного выбора. Ереван также готовится подать официальную заявку на вступление в ЕС, однако, по словам главы правительства, этому должна предшествовать большая подготовительная работа.