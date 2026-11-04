Следственный комитет Армении потребовал заключить под стражу российского-армянского бизнесмена, владельца группы компаний «Ташир» и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Аналогичные ходатайства направлены в суд ещё в отношении восьми фигурантов уголовного дела о предполагаемых финансовых махинациях в компании «Электрические сети Армении». Об этом сообщил армянский телеканал 5TV со ссылкой на следственное ведомство.

Масштабная операция правоохранительных органов началась утром 4 ноября. Сотрудники Следственного комитета, Службы национальной безопасности, МВД и Комитета государственных доходов одновременно провели обыски по 65 адресам. Следственные действия затронули квартиры, офисы и другие объекты, связанные с фигурантами дела.

Силовики пришли в том числе в дома Самвела Карапетяна и его племянника — депутата парламента и руководителя фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. После обыска бизнесмена доставили в Следственный комитет. К этому моменту он уже находился под домашним арестом по другому уголовному делу.

По версии следствия, в 2016–2024 годах Карапетян организовал схему вывода средств из «Электрических сетей Армении». В ней, как утверждает СК, участвовали отдельные члены совета директоров, генеральный директор компании, его заместитель и другие ответственные сотрудники.

Следователи полагают, что руководство предприятия привлекало кредиты, не обусловленные реальными потребностями энергокомпании. Полученные средства затем направлялись на выплату дивидендов акционерам, предоставление займов и авансов связанным организациям.

В частности, в 2024–2025 годах из компании, по данным ведомства, незаконно вывели более 23,1 млрд драмов. Деньги перечислялись в виде дивидендов акционерам «Электрических сетей Армении» — компаниям «Лиорманд Холдингс Лимитед» и «Ташир Капитал».

Общий ущерб следствие оценило в 64,6 млрд драмов, или примерно 179 млн долларов. Кроме того, правоохранители заявили о предполагаемом отмывании средств через более чем десять взаимосвязанных организаций. Уголовное преследование начато в отношении 36 человек. Сам Карапетян предъявленные обвинения не признаёт.

«Электрические сети Армении» обеспечивают электроэнергией более миллиона потребителей и являются одним из важнейших инфраструктурных предприятий страны. Группа «Ташир» получила контроль над компанией в 2015 году. Позднее вокруг актива разгорелся конфликт между бизнесменом и правительством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В июне 2025 года армянские власти объявили о намерении национализировать энергокомпанию. Пашинян обвинял её руководство в создании проблем с электроснабжением, тогда как представители Карапетяна выступали против передачи актива государству. Впоследствии управление предприятием перешло под контроль назначенных властями руководителей.

Противостояние сопровождалось уголовным преследованием самого предпринимателя. В июне прошлого года его задержали после публичных заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви, вступившей в конфликт с руководством республики. Карапетяну предъявили обвинение в призывах к насильственному захвату власти.

В январе 2026 года Life.ru сообщал, что Антикоррупционный апелляционный суд Армении постановил перевести бизнесмена из следственного изолятора под домашний арест с внесением залога. Решение было принято после 14-часового судебного заседания. Защита Карапетяна называла уголовное преследование политически мотивированным.

Впоследствии бизнесмен возглавил оппозиционную партию «Сильная Армения», которая на парламентских выборах 7 июня получила более 23% голосов и стала второй политической силой страны. Победу одержал «Гражданский договор» Пашиняна, набравший около 49%.