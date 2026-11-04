Лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна задержали по делу о предполагаемых злоупотреблениях в компании «Электрические сети Армении». Следственный комитет республики оценивает причинённый компании ущерб более чем в 64,5 млрд драмов, сообщили в самом ведомстве.

Сотрудники Службы национальной безопасности увезли политика после обыска в его доме, передаёт ТАСС. По информации корреспондента агентства, Карапетяна вывели через заднюю часть здания.

По версии следствия, предприниматель организовал и возглавил группу, в которую входили отдельные члены совета директоров «Электросетей», генеральный директор, его заместитель и другие ответственные лица. СК считает, что они злоупотребляли полномочиями с целью хищения имущества компании.

Следователи утверждают, что предприятие привлекало кредиты в объёмах, которые не требовались для его нормальной работы. Затем акционерам необоснованно выплачивали дивиденды, а связанным с компанией и её руководством структурам, а также другим организациям предоставляли займы и авансы.

Обыски 4 ноября прошли одновременно по 65 адресам в рамках одного уголовного производства. Среди них — жильё Самвела Карапетяна и его племянника Нарека, возглавляющего парламентскую фракцию «Сильная Армения». Дело расследует управление СК по экономическим преступлениям и контрабанде.