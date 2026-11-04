В Армении следователи пришли с обысками в квартиры лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и руководителя её парламентской фракции Нарека Карапетяна. Следственные действия начались ранним утром 4 ноября, сообщила пресс-секретарь политической силы Агавни Сукиасян.

«Сегодня с раннего утра следователи Следственного комитета проводят обыски», — сказала представитель партии в соцсетях. По её словам, правоохранители также работают по другим адресам, связанным с семьёй Карапетянов.

Противостояние Самвела Карапетяна с армянскими властями продолжается с 2025 года. В июне того года предпринимателя задержали после его высказываний в защиту Армянской апостольской церкви. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти, которое он отвергает. Впоследствии меру пресечения изменили. Как сообщал Life.ru, в январе 2026 года суд постановил вернуть бизнесмена под домашний арест.