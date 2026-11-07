Обвинения секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна в бездействии России во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не соответствуют действительности. Такую оценку дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления армянского чиновника перед его визитом в Москву.

Дипломат отвергла утверждения Симоняна о том, что российская сторона не предприняла необходимых мер для прекращения боевых действий. По её словам, Москва провела переговоры на высшем уровне и добилась заключения трёхстороннего соглашения, которое остановило вооружённое противостояние.

«Говорить о каких-то не сделанных Россией «действенных шагах» и при этом принижать усилия и жертвы российских миротворцев — значит искажать истину», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали документ о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого в регионе разместили российский миротворческий контингент.

Военнослужащие обеспечивали безопасность местного населения, проводили разминирование и доставляли гуманитарную помощь. Захарова отметила, что при выполнении этих задач российские миротворцы рисковали жизнями. Она также указала, что прекращению боевых действий предшествовала дипломатическая работа Москвы.

Впоследствии Россия, Армения и Азербайджан согласовали дальнейшие шаги по нормализации отношений. Договорённости 2021–2022 годов предусматривали подготовку мирного соглашения, восстановление транспортных связей, разграничение государственной границы и решение гуманитарных вопросов.

По словам Захаровой, все достигнутые соглашения продолжают действовать, поскольку ни одна из трёх стран не объявляла о выходе из них. Дипломат добавила, что процесс урегулирования между Ереваном и Баку развивается в том числе благодаря прежним российским посредническим инициативам.

Отдельно представитель МИД обратила внимание на решение армянского руководства в октябре 2022 года. Тогда на встрече в Праге Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Захарова напомнила об этом обстоятельстве в контексте претензий армянской стороны к действиям Москвы.

Ранее Захарова напомнила о роли Москвы в прекращении кровопролития в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Дипломат подчеркнула, что российские миротворцы не только обеспечивали безопасность местных жителей, но и помогали восстанавливать мирную жизнь после боевых действий. По её словам, военнослужащие занимались разминированием территорий, оказывали гуманитарную помощь и выполняли поставленные задачи с риском для собственной жизни. Захарова также отметила, что Россия внесла решающий вклад в прекращение вооружённого противостояния и создала условия для дальнейшего урегулирования ситуации в регионе.