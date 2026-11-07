Именно Россия остановила кровопролитие в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, а обвинения Еревана в бездействии Москвы искажают действительность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на претензии секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна.

Причиной комментария стали слова армянского чиновника о том, что во время боевых действий он якобы умолял российских представителей вмешаться и прекратить войну. Симонян утверждал, что Москва не предпринимала действенных шагов, пока в Карабахе гибли армянские военнослужащие.

«Не знаем, к чьим ногам он тогда падал, а может, и продолжает это делать по-прежнему», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД. При этом дипломат подчеркнула, что именно российское посредничество позволило остановить боевые действия в регионе.

Представитель министерства напомнила о трёхстороннем заявлении, подписанном Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Документ предусматривал полное прекращение огня, а впоследствии в Нагорном Карабахе разместился российский миротворческий контингент.

По словам Захаровой, российские военнослужащие обеспечивали безопасность мирного населения, доставляли гуманитарную помощь и занимались разминированием, в том числе рискуя собственными жизнями. Дипломат назвала эти действия конкретными мерами, которым предшествовали многочисленные переговоры на высшем уровне.

Кроме того, представитель МИД указала, что договорённости 2021–2022 годов заложили основу для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Они предусматривали подготовку мирного договора, открытие транспортных коммуникаций, делимитацию границы и решение гуманитарных вопросов. Захарова подчеркнула, что ни одна из сторон не объявляла о выходе из этих соглашений.

Отдельно дипломат напомнила о встрече в Праге в октябре 2022 года, на которой Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. По мнению Захаровой, обвинять Москву в отсутствии действенных шагов и одновременно принижать усилия российских миротворцев означает искажать исторические факты.

Ранее Life.ru писал, что Захарова призвала Пашиняна перестать перекладывать ответственность за обострение отношений с Россией на Москву и ОДКБ. Дипломат напомнила, что в 2022 году организация подготовила пакет помощи Армении, предусматривавший политико-дипломатические меры и военно-техническую поддержку. Однако, по её словам, армянский премьер отказался подписывать соответствующий документ. Кроме того, МИД России уже называл провокационными заявления Алена Симоняна о российских гражданах, предупредив о негативных последствиях подобной риторики для двусторонних отношений.