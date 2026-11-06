Привычная картина, где за антироссийскими шагами Еревана стоит Вашингтон, неверна. Главные выгодоприобретатели — Турция и Великобритания. Так считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его мнению, американцы влияют на процесс в меньшей степени, а спонсируют его именно Анкара и Лондон.

Связка Турция — Британия не нова. По словам эксперта, это давнее историческое партнёрство, которое работает против укрепления влияния России. И сейчас оно приносит результат.

«Англичане добились того, что впервые за пятисотлетнюю историю наших отношений Армения сейчас первый раз выступает как антироссийская сила», — подчёркивает политолог в беседе с «Газетой.ru».

Это и есть главный сдвиг. Армения, которая исторически воспринималась как союзник Москвы на Южном Кавказе, впервые оказывается по другую сторону. И делают это не столько внутренние силы, сколько внешние игроки.

А ранее в Совете Федерации РФ обвинили ЕС в попытках втянуть Армению в свою орбиту. Заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов уточнил, что европейские государства не отказываются от планов дальнейшего расширения своего влияния, одновременно усиливая военное присутствие в регионе.