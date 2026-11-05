В Иране пригрозили «переломать ноги» Трампу и его союзникам из-за Армении
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Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти пригрозил президенту США Дональду Трампу и его союзникам из-за планов создания транспортного коридора через Армению. Тегеран выступает против американского участия в проекте, известном как «маршрут Трампа». Об этом политик написал в обращении к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, опубликованном иранской газетой Ettela'at.
«Я совершенно недвусмысленно заявил послу Армении: если [президент США Дональд] Трамп и его союзники попытаются пересечь эту нашу красную линию — мы переломаем им ноги», — подчеркнул Велаяти.
Поводом для резкого заявления стало решение армянского парламента ратифицировать соглашение о сотрудничестве с США по проекту TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Транспортный коридор должен пройти через территорию Армении и соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью.
Ранее Life.ru сообщал, что Армения намерена запретить перевозку оружия и опасных грузов по «маршруту Трампа». Министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян пояснил, что свободное движение по транспортному коридору не предполагает бесконтрольного провоза любых товаров. В частности, ограничения затронут оружие, боеприпасы и опасные химические вещества. Для реализации проекта Армения и США планируют создать совместную компанию, в которой американская сторона первоначально получит 74% акций, а армянская — 26%.