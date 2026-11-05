Криптовалюта президента США Дональда Трампа резко подешевела после промежуточных выборов в Конгресс. В четверг, 5 ноября, стоимость мемкоина TRUMP упала более чем на 14,5%, продолжив снижение второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Binance.

По состоянию на 13:44 мск стоимость цифрового актива опускалась на 14,56% за сутки, достигнув 1,26 доллара. Последовал за ним и мемкоин MELANIA. Он снижался до отметки $0,06378, потеряв более 99,5% от своего исторического максимума в $13,05.

Отрицательная динамика наблюдалась и накануне. В среду, 4 ноября, мемкоин Трампа дешевел почти на 10%. По данным Binance на 18:05 мск, его стоимость составляла около 1,45 доллара. При этом другие крупные криптовалюты 5 ноября демонстрировали рост. В частности, биткоин поднялся выше 80 тысяч долларов, тогда как мемкоин Трампа продолжал дешеветь.