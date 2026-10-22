Без оружия и опасной химии: Армения установит ограничения для «Маршрута Трампа»

По транспортному коридору TRIPP, известному как «Маршрут Трампа», запретят перевозить оружие, боеприпасы и опасные химические грузы. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним связям, где обсуждалось соглашение с США о реализации проекта.

«Эти списки во многих странах известны. С Азербайджаном также есть понимание, что нельзя перевозить запрещенные вещи, например, оружие или боеприпасы, опасные химические грузы и т.д.», — пояснил глава армянского МИД.

Мирзоян подчеркнул, что свободное движение транспорта по новому маршруту не означает бесконтрольного провоза любых товаров. Для некоторых категорий грузов потребуется заранее получать специальное разрешение.

По итогам обсуждения парламентская комиссия одобрила проект соглашения. Теперь документ включён в повестку следующего заседания Национального собрания Армении.

TRIPP расшифровывается как Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Проект предусматривает создание транспортного коридора через Сюникскую область Армении, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономией. При этом Ереван заявляет о сохранении своего суверенитета и юрисдикции над маршрутом.

Для реализации проекта Армения и США планируют создать совместную компанию. Американской стороне первоначально будет принадлежать 74% акций, армянской — 26%. Соглашение предусматривает предоставление прав на развитие маршрута на 49 лет с возможностью продления ещё на 50 лет. В случае продления доля Армении увеличится до 49%.

Ранее Life.ru сообщал о подписании Арменией и США рамочного соглашения по «Маршруту Трампа». Документ подписали в начале июня 2026 года глава армянского МИД Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио. Основой проекта стали договорённости, достигнутые в августе 2025 года на встрече лидеров Армении, Азербайджана и США в Вашингтоне.