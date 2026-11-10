Президент России Владимир Путин может уже вечером 10 ноября провести двустороннюю встречу с одним из лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прибывающих на саммит в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая журналистам о рабочем графике российского лидера.

«Путин в Кремле. Сегодня рабочие встречи. Завтра в Москве пройдёт Совет коллективной безопасности ОДКБ. Важное мероприятие. Приедут главы государств ОДКБ. Не исключаем, что и сегодня вечером Путин проведёт встречу с одним из тех, кто приедет на этот саммит», — рассказал представитель Кремля.

Между тем 10 ноября в Москву с рабочим визитом направился президент Белоруссии Александр Лукашенко. В его пресс-службе сообщили, что в этот день запланированы переговоры с Путиным, а 11 ноября белорусский лидер примет участие в заседании ОДКБ.

Основная встреча глав государств организации состоится 11 ноября под председательством российского президента. Участники намерены обсудить укрепление коллективной безопасности, совершенствование механизмов взаимодействия и актуальные международные проблемы.

По итогам саммита предполагается подписать ряд документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Также планируется принять решение о передаче председательства в организации Таджикистану с 1 января 2027 года.

Ранее Владимир Путин назначил новых послов России в Ботсване и Габоне. Российскую дипмиссию в Ботсване возглавил Алексей Сентебов, ранее занимавший пост посла в Демократической Республике Конго, а послом в Габоне стал Георгий Чепик, прежде представлявший Россию в Республике Конго. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации. Другим распоряжением президент освободил от должности посла в Ботсване Андрея Кемарского, занимавшего этот пост с октября 2020 года.