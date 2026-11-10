Президент России Владимир Путин назначил Алексея Сентебова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ботсване, а Георгия Чепика — главой российской дипломатической миссии в Габоне. Соответствующие указы, согласно поступившему сообщению, опубликованы на портале официальной правовой информации.

Ещё одним указом глава государства освободил Андрея Кемарского от обязанностей российского посла в Ботсване. Он занимал эту должность с октября 2020 года.

Алексей Сентебов — кадровый дипломат, ранее представлявший Россию в Демократической Республике Конго. Он возглавлял российское посольство в этой стране с августа 2017 года по октябрь 2024-го. Георгий Чепик также имеет опыт дипломатической работы в Африке. С июля 2019 года по январь 2024-го он занимал должность посла России в Республике Конго.