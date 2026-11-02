Путин назначил Вайно, Новака, Набиуллину и ещё трёх чиновников в набсовет РФПИ
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Владимир Путин утвердил шесть членов наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на ближайшие пять лет. Соответствующий указ главы государства опубликован в информационно-правовой базе данных РФ.
Председателем руководящего органа назначен глава администрации президента Антон Вайно. В состав также вошли руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина и заместитель председателя правительства Александр Новак. Для участия главы ЦБ в работе предусмотрено согласование.
Кроме того, в списке значатся заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников. Ещё одним участником стал вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. При этом генеральный директор управляющей компании фонда Кирилл Дмитриев входит в наблюдательный совет по должности.
Ранее Life.ru рассказывал о переговорах России и США по возможной отмене санкций против РФПИ. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение этого вопроса продолжается уже некоторое время. Однако к какому результату оно приведёт, пока неизвестно. Американские ограничения действуют с февраля 2022 года, когда Минфин США включил в санкционный список сам фонд, его управляющую компанию и Кирилла Дмитриева.
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