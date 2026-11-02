Владимир Путин утвердил шесть членов наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на ближайшие пять лет. Соответствующий указ главы государства опубликован в информационно-правовой базе данных РФ.

Председателем руководящего органа назначен глава администрации президента Антон Вайно. В состав также вошли руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина и заместитель председателя правительства Александр Новак. Для участия главы ЦБ в работе предусмотрено согласование.

Кроме того, в списке значатся заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр экономического развития Максим Решетников. Ещё одним участником стал вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. При этом генеральный директор управляющей компании фонда Кирилл Дмитриев входит в наблюдательный совет по должности.