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Опубликовано 29 октября, 00:19

Ушаков сообщил о переговорах с США о снятии санкций с РФПИ

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон обсуждают возможность отмены американских санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Диалог продолжается уже некоторое время, однако его итоги пока неясны. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Такой разговор ведётся. Он, кстати, уже какое-то время ведётся. Каков будет результат, я не знаю», — сказал Ушаков.

США ввели ограничения против РФПИ в феврале 2022 года. Тогда американский Минфин добавил в санкционный список сам фонд, его управляющую компанию и руководителя Кирилла Дмитриева.

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Ранее The New York Times со ссылкой на американского чиновника и другие осведомлённые источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ.

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Лия Мурадьян
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