NYT: Администрация Трампа рассматривает снятие санкций с РФПИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Об этом пишет The New York Times.

Речь идёт об ограничениях, которые Вашингтон ввёл ещё в феврале 2022 года. Тогда американский Минфин включил РФПИ, его управляющую компанию и главу фонда Кирилла Дмитриева в санкционный список. Меры предполагали блокировку активов под американской юрисдикцией и запрет на проведение определённых финансовых операций.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и США обсуждают отмену санкций в отношении российских компаний. 14 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Москва поднимала этот вопрос во время визита в Вашингтон. Однако американская сторона тогда считала полноценное снятие ограничений сложной задачей. По словам спецпредставителя президента РФ, консультации продолжались по нескольким направлениям.

Спустя два дня Трамп подписал указ о приостановке применения новых антироссийских санкций и дополнительных пошлин. Решение затронуло меры, предусмотренные принятым в сентябре законом о санкциях против России и Ирана. Американский лидер объяснил этот шаг национальными интересами США, сохранив возможность вернуться к ограничениям позднее.