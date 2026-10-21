Рубио: США ищут баланс при введении санкций против России и её партнёров

США вынуждены учитывать последствия антироссийских санкций для мировой экономики и собственных торговых партнёров: Вашингтон пытается сохранить давление на Москву, не создавая дополнительных проблем другим государствам. Об этом госсекретарь США Марко Рубио рассказал в интервью телеканалу CNN-News18.

По словам главы Госдепартамента, ограничения затрагивают не только Россию, но и страны, которые продолжают с ней сотрудничать. Поэтому каждое новое санкционное решение приходится оценивать с точки зрения его международных последствий.

«Я понимаю, что существует напряжённость, и понимаю, что нам приходится балансировать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — признал Рубио.

Поводом для обсуждения стала противоречивая политика США в отношении российских энергоресурсов. Вашингтон вводит пошлины против Индии за закупки нефти у Москвы, но одновременно сам заключает договорённости о поставках российского дизельного топлива для сдерживания цен на американском рынке.

Именно необходимостью учитывать такие последствия Рубио объяснил решение Дональда Трампа воспользоваться исключением из нового санкционного закона. Американский президент отложил применение дополнительных ограничений, в том числе против государств, закупающих российские энергоресурсы. При этом речь не идёт об отмене уже действующих санкций.

Госсекретарь также выразил надежду, что заключение торгового соглашения с Индией поможет урегулировать накопившиеся противоречия между Вашингтоном и Нью-Дели. По его словам, стороны близки к завершению переговоров и рассчитывают согласовать документ в ближайшие недели.

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