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Опубликовано 18 октября, 16:59

Исключение только для дизеля! В США прояснили статус санкций против российской нефти

Минэнерго США: Вашингтон не ослаблял санкции против российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QQMinh88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QQMinh88

Послабления для российского дизельного топлива не означают отмены ограничений на нефть из России. Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNN.

«Мы не смягчили никакие санкции в отношении их нефти», — сказал министр. По его словам, исключение касается только поставок дизеля, а основные санкции против России продолжают действовать.

9 октября американский Минфин выпустил генеральную лицензию № 135. Она разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения.

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Ранее сообщалось, что российское дизельное топливо планируют отправлять в Соединённые Штаты преимущественно на крупных нефтеналивных судах класса Aframax, способных перевозить около 100 тысяч тонн груза. При этом окончательный выбор транспорта будет зависеть от условий будущих сделок.

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Татьяна Миссуми
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