Исключение только для дизеля! В США прояснили статус санкций против российской нефти
Минэнерго США: Вашингтон не ослаблял санкции против российской нефти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / QQMinh88
Послабления для российского дизельного топлива не означают отмены ограничений на нефть из России. Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNN.
«Мы не смягчили никакие санкции в отношении их нефти», — сказал министр. По его словам, исключение касается только поставок дизеля, а основные санкции против России продолжают действовать.
9 октября американский Минфин выпустил генеральную лицензию № 135. Она разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения.
Ранее сообщалось, что российское дизельное топливо планируют отправлять в Соединённые Штаты преимущественно на крупных нефтеналивных судах класса Aframax, способных перевозить около 100 тысяч тонн груза. При этом окончательный выбор транспорта будет зависеть от условий будущих сделок.
Больше новостей о санкциях, торговле энергоресурсами и международных рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.