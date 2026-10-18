Исключение только для дизеля! В США прояснили статус санкций против российской нефти

Послабления для российского дизельного топлива не означают отмены ограничений на нефть из России. Об этом министр энергетики США Крис Райт заявил в интервью CNN.

«Мы не смягчили никакие санкции в отношении их нефти», — сказал министр. По его словам, исключение касается только поставок дизеля, а основные санкции против России продолжают действовать.

9 октября американский Минфин выпустил генеральную лицензию № 135. Она разрешает операции, связанные с продажей, доставкой, разгрузкой и импортом дизельного топлива российского происхождения.

Ранее сообщалось, что российское дизельное топливо планируют отправлять в Соединённые Штаты преимущественно на крупных нефтеналивных судах класса Aframax, способных перевозить около 100 тысяч тонн груза. При этом окончательный выбор транспорта будет зависеть от условий будущих сделок.