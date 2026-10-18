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Опубликовано 18 октября, 16:47

Турция хочет «погреть руки» на дизельной сделке России и США

Байрактар: Турция рассчитывает получить российский дизель по сделке с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Турция рассчитывает получить часть российского дизельного топлива, поставки которого предусмотрены договорённостями Москвы и Вашингтона. Об этом министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар сообщил в эфире Kanal 7.

По словам министра, Анкара обсудила получение топлива в ходе переговоров. Объёмы, сроки и коммерческие условия поставок он не раскрыл.

«Это соглашение предусматривает, что часть дизельного топлива будет поставляться в Турцию, а часть — в Америку», — сказал Байрактар. Он также заявил, что в последние месяцы Россия «ограничивала экспорт дизеля».

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Ранее Life.ru рассказывал, что российским поставщикам и покупателям предстоит подписать коммерческие документы по поставкам дизеля. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что вопросы перевозки и страхования не станут препятствием для реализации договорённостей России и США.

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Татьяна Миссуми
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