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Опубликовано 29 сентября, 09:53

Путин назначил нового посла России в Коста-Рике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Романченко новым послом РФ в Коста-Рике. Соответствующий указ опубликован на официальных ресурсах.

Другим указом глава государства освободил от должности прежнего посла Юрия Беджаняна, который представлял Россию в Коста-Рике с 2019 года.

Игорь Романченко находится на дипломатической службе с 1979 года. За время работы он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, Романченко работал начальником отдела в латиноамериканском департаменте МИД, советником-посланником российского посольства в Аргентине, заместителем директора департамента и послом России в Перу.

Путин освободил от обязанностей посла в Саудовской Аравии Сергея Козлова
Путин освободил от обязанностей посла в Саудовской Аравии Сергея Козлова

Ранее Владимир Путин выбрал нового посла РФ в Ираке. Им стал Тимур Печаткин, сменивший на этом посту Эльбруса Кутрашева.

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Андрей Бражников
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