Путин назначил нового посла России в Коста-Рике

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Романченко новым послом РФ в Коста-Рике. Соответствующий указ опубликован на официальных ресурсах.

Другим указом глава государства освободил от должности прежнего посла Юрия Беджаняна, который представлял Россию в Коста-Рике с 2019 года.

Игорь Романченко находится на дипломатической службе с 1979 года. За время работы он занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. В частности, Романченко работал начальником отдела в латиноамериканском департаменте МИД, советником-посланником российского посольства в Аргентине, заместителем директора департамента и послом России в Перу.

Ранее Владимир Путин выбрал нового посла РФ в Ираке. Им стал Тимур Печаткин, сменивший на этом посту Эльбруса Кутрашева.