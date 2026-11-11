Проект итоговой декларации Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отражает общие подходы государств-участников к международной и региональной обстановке. Об этом 11 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Москве. Документ планируется одобрить по инициативе российской стороны.

«Единые подходы к нынешней ситуации в мире и в нашем регионе, видение приоритетных направлений развития ОДКБ отражены в проекте декларации Совета коллективной безопасности, которую, по инициативе России, имеется в виду одобрить на сегодняшнем заседании», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Итоговая декларация должна закрепить согласованные позиции участвующих в заседании государств по актуальным вопросам международной безопасности, а также обозначить основные направления дальнейшего сотрудничества в рамках организации.

В ходе саммита лидеры также рассматривают вопросы укрепления коллективных сил ОДКБ. Речь идёт о развитии авиационной составляющей и формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны для совместных военных операций.

Кроме того, участникам предстоит принять подготовленную по российской инициативе Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Документ определит направления взаимодействия государств в противодействии террористическим угрозам.

Саммит проходит под председательством Владимира Путина. В работе участвуют представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Армения, формально остающаяся членом ОДКБ, ранее приостановила участие в деятельности организации.

По итогам заседания также предусмотрено решение о передаче председательства в ОДКБ от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке саммита ОДКБ в Москве и планах подписания итоговой декларации. Участники встречи намерены определить приоритеты развития организации и обсудить актуальные международные и региональные угрозы.