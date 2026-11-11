Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены усилить совместные вооружённые силы за счёт развития авиации и формирования мобильных подразделений противовоздушной обороны. Соответствующие решения предстоит принять на саммите организации в Москве 11 ноября. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

«Сегодня нам предстоит принять важные решения о дальнейшем развитии Коллективных сил ОДКБ. Речь идёт в том числе об их авиационной составляющей, а также о формировании мобильных подразделений противовоздушной обороны при осуществлении совместных войсковых операций», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Создание мобильных подразделений ПВО должно стать одним из направлений укрепления военного взаимодействия стран организации. Такие формирования предполагается задействовать для прикрытия коллективных сил во время совместных операций.

Отдельное внимание участники саммита уделят авиации. Как ранее сообщил Объединённый штаб ОДКБ, подготовленные документы предусматривают дальнейшее развитие Коллективных авиационных сил, в том числе включение в их состав формирований различных видов боевой авиации.

Проекты соответствующих решений были предварительно рассмотрены 10 ноября в Москве на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности государств ОДКБ. Теперь их предстоит утвердить на уровне глав государств.

Саммит проходит в Кремле под председательством Владимира Путина. В нём принимают участие лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Армения, которая ранее заморозила участие в деятельности организации, на встрече не представлена на уровне главы государства.

Помимо вопросов военного сотрудничества, участники рассматривают меры по противодействию терроризму и актуальные угрозы региональной безопасности. Одним из ключевых документов должна стать Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.

Также по итогам саммита планируется принять итоговую декларацию Совета коллективной безопасности и согласовать передачу председательства в организации от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин провёл встречу с генеральным секретарём ОДКБ Таалатбеком Масадыковым перед началом саммита. Тогда отмечалось, что одной из основных тем предстоящих переговоров станет совершенствование систем противовоздушной обороны и развитие коллективной авиации.