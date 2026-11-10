Время действовать: Путин сделал предложение союзникам из ОДКБ
Путин предложил ОДКБ объединить усилия из-за роста международной напряжённости
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять сотрудничество и активнее координировать совместные действия в условиях международной напряжённости. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, отметив важность дальнейшего развития возможностей объединения.
«Государствами — членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряжённости важно детально наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач», — говорится в обращении Путина на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, которое зачитал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
Российский президент подчеркнул, что участники ОДКБ уже располагают серьёзным опытом совместной работы. Однако нынешняя обстановка требует дальнейшего укрепления организации и согласованных усилий государств при решении общих задач.
Международный форум проходит в рамках российского председательства в ОДКБ. Его программа предусматривает обсуждение актуальных угроз, вопросов региональной стабильности и развития взаимодействия между государствами.
Накануне стало известно, что 11 ноября Владимир Путин проведёт в Москве саммит ОДКБ. Лидеры намерены рассмотреть международную обстановку и подписать ряд документов, включая Антитеррористическую стратегию до 2030 года. Кроме того, в МИД России заявили о попытках Армении переложить ответственность за своё неучастие в работе организации на союзников. При этом Ереван, несмотря на заморозку сотрудничества, формально сохраняет членство в объединении.