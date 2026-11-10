Странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять сотрудничество и активнее координировать совместные действия в условиях международной напряжённости. С таким призывом выступил президент России Владимир Путин, отметив важность дальнейшего развития возможностей объединения.

«Государствами — членами ОДКБ накоплен значительный опыт конструктивного сотрудничества. Вместе с тем очевидно, что с учетом сохраняющейся международной напряжённости важно детально наращивать потенциал организации, координацию усилий по решению стоящих перед ней задач», — говорится в обращении Путина на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности, которое зачитал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Российский президент подчеркнул, что участники ОДКБ уже располагают серьёзным опытом совместной работы. Однако нынешняя обстановка требует дальнейшего укрепления организации и согласованных усилий государств при решении общих задач.

Международный форум проходит в рамках российского председательства в ОДКБ. Его программа предусматривает обсуждение актуальных угроз, вопросов региональной стабильности и развития взаимодействия между государствами.