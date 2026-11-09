Путин проведёт саммит ОДКБ в Москве 11 ноября
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Президент России Владимир Путин 11 ноября проведёт в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники обсудят развитие системы коллективной безопасности, международную и региональную обстановку, сообщила пресс-служба Кремля.
По итогам встречи планируется подписать ряд многосторонних документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Последнюю подготовили по российской инициативе.
Также лидеры намерены принять решение о передаче председательства в организации от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне саммита, 10 ноября, в Москве пройдут встречи глав МИД и министерств обороны, а также секретарей советов безопасности стран ОДКБ. Они обсудят военно-политическую обстановку и подготовят документы для рассмотрения лидерами государств.