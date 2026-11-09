Президент России Владимир Путин 11 ноября проведёт в Москве сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ. Участники обсудят развитие системы коллективной безопасности, международную и региональную обстановку, сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам встречи планируется подписать ряд многосторонних документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Последнюю подготовили по российской инициативе.

Также лидеры намерены принять решение о передаче председательства в организации от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.