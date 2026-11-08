Президент России Владимир Путин 11 ноября примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который состоится в Москве. В ближайшие дни у главы государства также запланированы международные встречи и совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Одним из центральных событий недели станет заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В российской столице соберутся представители стран организации, чтобы обсудить вопросы совместной безопасности и дальнейшего сотрудничества.

Накануне встречи лидеров, 10 ноября, в Москве пройдут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей советов безопасности стран ОДКБ. Участники рассмотрят военно-политическую обстановку и подготовят документы для обсуждения на высшем уровне.

По словам Зарубина, одной из тем предстоящего саммита может стать позиция Армении по отношению к организации. При этом официальная повестка встречи пока не раскрыта полностью.

Кроме международных мероприятий, Путин проведёт заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Также в президентском графике значатся совещание с членами Совбеза и другие международные контакты. Их подробности пока не уточняются.