Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбеком Масадыковым. Переговоры состоялись перед началом саммита объединения, который проходит 11 ноября в Москве под председательством российского лидера.

Во встрече также принял участие помощник президента РФ Юрий Ушаков. Беседа с Масадыковым стала первым мероприятием в рабочем графике Путина, посвящённом заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По итогам заседания планируется подписать несколько многосторонних документов. Среди них — итоговая декларация Совета коллективной безопасности и разработанная по инициативе России Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года. Отдельное внимание участники уделят развитию систем противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил. Кроме того, предполагается рассмотреть вопрос о передаче председательства в организации от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.

Впервые в качестве генерального секретаря ОДКБ в саммите участвует представитель Киргизии Таалатбек Масадыков, вступивший в должность в январе 2026 года. В организацию входят шесть государств, включая Армению, которая ранее приостановила своё участие в её деятельности. Ранее Life.ru сообщал, что Путин анонсировал обсуждение экономических и гуманитарных вопросов на саммите ОДКБ.