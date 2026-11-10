На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве обсудят не только вопросы безопасности, но и экономическое и гуманитарное сотрудничество. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Ново-Огарёве.

«Завтра у нас полноценный рабочий день — с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ», — отметил российский лидер.

По словам Путина, участники саммита намерены затронуть разные направления взаимодействия между государствами организации. Отдельное внимание лидеры уделят «безопасности в широком смысле этого слова», добавил Путин.

Напомним Владимир Путин проведёт 11 ноября в Москве саммит ОДКБ, посвящённый развитию системы коллективной безопасности и актуальным международным угрозам. В Кремле также анонсировали подписание многосторонних документов, включая подготовленную по инициативе России антитеррористическую стратегию.