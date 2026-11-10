Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает практически непрерывный контакт со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом российский лидер сказал во время встречи с президентом Белоруссии в Ново-Огарёве.

«У нас с вами контакты вообще постоянные — не прекращаются, по-моему», — с улыбкой обратился Путин к Лукашенко.