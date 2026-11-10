Путин заявил, что они с Лукашенко находятся в постоянном контакте
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает практически непрерывный контакт со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом российский лидер сказал во время встречи с президентом Белоруссии в Ново-Огарёве.
«У нас с вами контакты вообще постоянные — не прекращаются, по-моему», — с улыбкой обратился Путин к Лукашенко.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в подмосковной резиденции Ново-Огарёво накануне саммита ОДКБ. Неформальная встреча состоялась вечером 10 ноября. Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Совета коллективной безопасности, на котором планируется обсудить международные угрозы и региональную безопасность, а также подписать около 20 документов.