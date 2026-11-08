Президент Белоруссии Александр Лукашенко помог четырём бездомным кошкам, которым срочно ищут хозяев перед наступлением холодов. В Telegram-канале «Пул первого» появилось видео, на котором глава государства держит на руках пушистых обитателей своей малой родины — посёлка Александрия в Могилёвской области.

Видео © Telegram/Пул Первого

Среди претендентов на новый дом — маленькая трёхцветная кошечка и её молодая мама, рыжая красавица и серая кошка, у которой нет передней лапки. Все четверо, как рассказали авторы публикации, отличаются ласковым характером, любят общаться с людьми и охотно идут на контакт. Лукашенко тоже успел познакомиться с животными и оценить их дружелюбие.

У пушистых обитателей Александрии даже появилось своеобразное расписание встреч с президентом. Дважды в день они приходят к месту, где глава государства рубит дрова. Авторы публикации уверены, что кошки давно запомнили: здесь их никто не обидит.

Пока животные ютятся в коробке возле местного магазина. С приближением зимы им требуется тёплое жильё, поэтому в «Пуле первого» объявили поиск ответственных хозяев. Желающим приютить кого-то из четвероногих предложили связаться с авторами публикации через соцсети.

Лукашенко и прежде проявлял интерес к животным. Так, в октябре белорусскому лидеру подарили редкую японскую тёлочку породы вагю по кличке Освея. Животное появилось на свет 1 июля, а необычный подарок президент получил во время посещения хозяйства в Витебской области. Лукашенко отметил спокойный характер тёлочки, поинтересовался условиями её содержания и пообещал вырастить Освею в своём хозяйстве. Ранее ему также подарили джерсейскую корову Мусю.