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Опубликовано 1 сентября, 15:44

Путин заявил о тесном сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Москва и Душанбе поддерживают плотные контакты в сфере безопасности, в том числе с учётом ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.

«Естественно, работаем мы в безопасности. Знаем ваши озабоченности, что происходит в соседней стране, в Афганистане», — сказал он.

Российский лидер дал понять, что стороны обсуждают не только афганскую тематику, но и другие темы, касающиеся общей безопасности.

Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран
Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

Напомним, Life.ru писал, что Путин начал переговоры с Рахмоном в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча прошла в Зале аксакалов государственной резиденции «Ала-Арча». В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Также к переговорам подключились министр энергетики Сергей Цивилёв и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.

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Вероника Бакумченко
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