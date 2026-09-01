Путин заявил о тесном сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности

Москва и Душанбе поддерживают плотные контакты в сфере безопасности, в том числе с учётом ситуации в Афганистане. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.

«Естественно, работаем мы в безопасности. Знаем ваши озабоченности, что происходит в соседней стране, в Афганистане», — сказал он.

Российский лидер дал понять, что стороны обсуждают не только афганскую тематику, но и другие темы, касающиеся общей безопасности.

Напомним, Life.ru писал, что Путин начал переговоры с Рахмоном в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Встреча прошла в Зале аксакалов государственной резиденции «Ала-Арча». В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков. Также к переговорам подключились министр энергетики Сергей Цивилёв и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.