Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 17:17

Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели переговоры в российской столице. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся российско-таджикских отношений, и подтвердили готовность предпринять совместные практические шаги для углубления стратегического партнерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые вопросы российско-таджикских отношений», — сообщили в министерстве.

По информации МИД РФ, эта встреча также подчеркнула общую приверженность обеих стран сохранению исторической правды, что, в свою очередь, способствует укреплению многовековой дружбы между народами России и Таджикистана.

Путин: Отношения России и Таджикистана упрочняют безопасность в регионе
Путин: Отношения России и Таджикистана упрочняют безопасность в регионе

Ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции. Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar