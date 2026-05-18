Лавров и глава МИД Таджикистана обсудили стратегическое партнёрство стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его таджикский коллега Сироджиддин Мухриддин провели переговоры в российской столице. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся российско-таджикских отношений, и подтвердили готовность предпринять совместные практические шаги для углубления стратегического партнерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили некоторые вопросы российско-таджикских отношений», — сообщили в министерстве.

По информации МИД РФ, эта встреча также подчеркнула общую приверженность обеих стран сохранению исторической правды, что, в свою очередь, способствует укреплению многовековой дружбы между народами России и Таджикистана.

Ранее президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции. Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.