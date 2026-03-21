Путин: Отношения России и Таджикистана упрочняют безопасность в регионе
Владимир Путин и Эмомали Рахмон. Обложка © Life.ru
Развитие двусторонних союзнических отношений между Москвой и Душанбе упрочняет безопасность в Центральной Азии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравительном письме таджикистанскому лидеру Эмомали Рахмону по случаю наступления Навруза. Глава государства уверен, что они и дальше будут развиваться в русле стратегического партнёрства и союзничества
«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, является важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», — публикует письмо пресс-служба Рахмона.
