Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о миграции

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции. Документ доступен в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона предлагается ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о правовом статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции в Российской Федерации и Республике Таджикистан, подписанное в г. Душанбе 9 октября 2025 года», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, Россия откроет на территории Таджикистана представительство МВД России. Оно будет находиться в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, откроет в России представительство МВД республики, а также представительство министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана. Их местом пребывания станет Москва.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение направлено на укрепление двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел и миграции. Также документ должен способствовать развитию международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.

Недавно Life.ru писал, что полицейские приняли решения о выдворении из России примерно 60 тыс. иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Такие меры начали применяться с февраля прошлого года. С 5 февраля 2025 года должностные лица МВД получили право самостоятельно принимать решения о выдворении. Этими полномочиями обладают руководители территориальных органов МВД и их структурных подразделений по вопросам миграции, а также начальники линейных отделов полиции на транспорте.