Президент России Владимир Путин провёл отдельную встречу с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном в Кремле. Переговоры состоялись 12 ноября, на следующий день после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передаёт ТАСС.

О содержании беседы и возможных договорённостях пока не сообщается. Оба президента накануне участвовали в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшем в Москве под председательством российского лидера.

На саммите главы государств обсуждали международную и региональную безопасность, развитие коллективных сил организации и борьбу с терроризмом. По итогам встречи был принят ряд документов, включая декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отдельное внимание участники уделили дальнейшей работе объединения. С 1 января 2027 года председательство в ОДКБ перейдёт от России к Таджикистану. Очередные заседания органов организации пройдут на территории республики.

Москва и Душанбе регулярно поддерживают контакты на высшем уровне. В сентябре Путин и Рахмон встречались на полях саммита ШОС в Бишкеке, где обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарные связи и вопросы безопасности.