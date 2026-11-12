Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером запланированы на 12:00 по московскому времени 12 ноября. Об этом сообщает корреспондент ИС «Вести» Александр Христенко.

Американские переговорщики уже прибыли в Москву. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Встреча в Кремле состоится после двухдневных переговоров России, США и Украины, которые проходили 10–11 ноября в Абу-Даби. Ожидается, что Уиткофф и Кушнер обсудят с российским президентом результаты консультаций и дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что беседа с американскими представителями пройдёт в обычном протокольном формате. Он также отметил, что переговоры будут посвящены вопросам, способным приблизить урегулирование конфликта.