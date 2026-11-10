Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 11 ноября. О прибытии главы республики сообщила его пресс-служба.

Напомним, Владимир Путин проведёт 11 ноября в Москве саммит ОДКБ, на котором главы государств обсудят укрепление коллективной безопасности и подпишут документы о дальнейшем сотрудничестве. Накануне встречи лидеров запланированы переговоры министров иностранных дел, обороны и секретарей советов безопасности стран организации. По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Кроме того, участники планируют принять решение о передаче председательства в организации Таджикистану с 1 января 2027 года.