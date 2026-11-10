Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ. Видео © Telegram / Aqorda

«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении Акорды.

В российской столице главу Казахстана встретили официальные представители правительства РФ. Других подробностей прибытия и предстоящей программы президента в пресс-службе не привели.