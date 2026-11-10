Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президент Казахстана Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ. Видео © Telegram / Aqorda
«Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ», — говорится в сообщении Акорды.
В российской столице главу Казахстана встретили официальные представители правительства РФ. Других подробностей прибытия и предстоящей программы президента в пресс-службе не привели.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Белорусский лидер также примет участие в саммите ОДКБ 11 ноября. Кроме того, в его программе запланирована двусторонняя встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что по итогам заседания главы государств примут около 20 документов, включая Антитеррористическую стратегию организации до 2030 года.