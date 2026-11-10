Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Самолёт белорусского лидера приземлился в Москве 10 ноября. Кадры его прибытия опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных фотографиях Лукашенко спускается с трапа самолёта, после чего его встречают представители принимающей стороны. Визит приурочен к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 11 ноября в российской столице.

Кроме того, 10 ноября запланирована двусторонняя встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Подробности предстоящего разговора пока не раскрываются.

На саммите ОДКБ лидеры государств обсудят актуальные угрозы международной и региональной безопасности, а также дальнейшее развитие организации. По итогам заседания планируется принять около 20 документов, включая итоговую декларацию и Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

В ходе встречи также будет рассмотрен вопрос дальнейшего укрепления системы коллективной безопасности. С 1 января 2027 года председательство в ОДКБ должно перейти от России к Таджикистану.

Ранее Life.ru сообщал о предыдущем визите Лукашенко в Москву, во время которого он провёл переговоры с Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Тогда стороны обсуждали двустороннее сотрудничество и вопросы международной безопасности.