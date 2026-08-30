Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после двух дней переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию, который продлился два дня и включал переговоры с российским руководством. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко прибыл в Россию в четверг. За время поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Визит оказался насыщенным: стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и общую повестку Москвы и Минска. В «Пуле первого» отметили, что белорусский лидер провёл в России два полноценных рабочих дня.

«Для всех, кто субботней ночью следит за политической повесткой: визит Первого в Россию завершён. Это были два насыщенных рабочих дня», – говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным выразил уверенность в способности России и Белоруссии вместе справляться с вызовами. Белорусский лидер отметил, что Москва и Минск будут продолжать координировать действия на фоне меняющейся международной обстановки. Отдельно он говорил о необходимости совместно решать вопросы, связанные с ситуацией на юго-западных рубежах двух стран.