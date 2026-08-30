Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 21:18

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию после двух дней переговоров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию, который продлился два дня и включал переговоры с российским руководством. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

Лукашенко прибыл в Россию в четверг. За время поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Визит оказался насыщенным: стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и общую повестку Москвы и Минска. В «Пуле первого» отметили, что белорусский лидер провёл в России два полноценных рабочих дня.

«Для всех, кто субботней ночью следит за политической повесткой: визит Первого в Россию завершён. Это были два насыщенных рабочих дня», – говорится в сообщении.

«Меньше будет нам работы»: Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии
«Меньше будет нам работы»: Лукашенко оценил отношения России и Белоруссии

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным выразил уверенность в способности России и Белоруссии вместе справляться с вызовами. Белорусский лидер отметил, что Москва и Минск будут продолжать координировать действия на фоне меняющейся международной обстановки. Отдельно он говорил о необходимости совместно решать вопросы, связанные с ситуацией на юго-западных рубежах двух стран.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar