Лукашенко уверен, что Россия и Белоруссия вместе преодолеют все трудности

Россия и Белоруссия продолжат вместе преодолевать возникающие трудности. Об этом глава республики Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что сама динамика международных отношений подталкивает Москву и Минск чаще обсуждать общие проблемы и координировать действия.

«В том, что мы вместе будем, сотрудничая, преодолевать всякие трудности — вы можете даже в этом не сомневаться», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, эту позицию он уже неоднократно озвучивал на встречах с представителями российского бизнеса и руководителями регионов.

Накануне во время переговоров с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко также заявил, что Россия и Белоруссия вместе решат «общую проблему» на юго-западных рубежах. На данном участке территории расположена Украина.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию начался 27 августа. В программе были переговоры по российско-белорусскому сотрудничеству, региональной и международной повестке и вопросам безопасности. 28 августа белорусский лидер встретился с Михаилом Мишустиным, обсудив торгово-экономические связи, инвестиции и совместные проекты. Сегодня Владимир Путин принял Лукашенко в Ново-Огарёве, после официальной части лидеры планируют продолжить общение в неформальной обстановке.