Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Главы государств обсудят ключевые направления российско-белорусского сотрудничества. В повестке также актуальные региональные и международные вопросы и обеспечение безопасности.

Во время визита Лукашенко встретится и с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Основное внимание они уделят торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран. Стороны также намерены обсудить реализацию совместных кооперационных проектов.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в последний раз встречались на Валдае 26 и 27 июня, общение продолжалось более суток, а переговоры прошли без официального протокола.