Президент России Владимир Путин совершит своеобразное «путешествие во времени» после завершения визита в Китай. Из Шэньчжэня он направится в Душанбе, где часы отстают от китайских на три часа.

Необычный эффект связан с разницей часовых поясов. Китай живёт по времени UTC+8, а Таджикистан — UTC+5. Поэтому российскому лидеру предстоит перевести часы сразу на три часа назад. Например, когда в Шэньчжэне будет 20:00, в Душанбе часы покажут только 17:00. Разумеется, речь идёт не о настоящем перемещении в прошлое, а об особенностях местного времени.

19 ноября Путин завершил участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Центральным событием поездки стали переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча трёх лидеров проходила в Шэньчжэне и продлилась около полутора часов.

Следующим пунктом зарубежной поездки российского президента станет Таджикистан. В Душанбе запланирована встреча с главой республики Эмомали Рахмоном. Лидеры намерены продолжить обсуждение двусторонних отношений и вопросов сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал о предстоящем визите Путина в Таджикистан после саммита АТЭС. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что о поездке лидеры договорились во время недавнего пребывания Рахмона в Москве. Стороны решили провести дополнительные переговоры, чтобы подробнее обсудить темы, которым не удалось уделить достаточно времени при предыдущей встрече.