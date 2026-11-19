Президента России Владимира Путина проводили из Китая с особой торжественностью. Как отметил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, российскому лидеру оказали почести не только при прибытии в Шэньчжэнь, но и при завершении визита.

Путина в Китае пышно встретили и проводили с помпой. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Путина и встречали пышно, и провожают с помпой. Почётный гость», — написал корреспондент в своём Telegram-канале.

Перед отъездом с площадки саммита председатель КНР Си Цзиньпин лично проводил Путина до автомобиля. К тому моменту Дональд Трамп уже покинул резиденцию, поэтому российский и китайский лидеры смогли ещё немного пообщаться наедине.

Торжественные проводы последовали за трёхсторонними переговорами руководителей России, США и Китая. Встреча в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» продолжалась 1 час 29 минут. Лидеры обсуждали международную безопасность и урегулирование конфликтов, в том числе украинского.

Ранее Life.ru показывал кадры прибытия Путина в аэропорт Шэньчжэня. У трапа президентского самолёта расстелили красную дорожку, вдоль которой выстроился почётный караул. Российского лидера приветствовали молодые люди с флагами России и Китая, а участники церемонии хором скандировали приветствие на китайском языке.

Особое внимание гостю уделили и на торжественном приёме, где Путина окружили иностранные лидеры. По словам помощника президента Юрия Ушакова, глава государства успел пообщаться с представителями нескольких стран. Кроме того, организаторы подготовили для участников саммита специальную музыкальную программу с композициями, посвящёнными разным государствам.